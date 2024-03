Roma, Angeliño e gli indizi sul futuro: ecco cosa ha detto

Cosa ha detto Angeliño sulla Roma?

Angeliño, che è arrivato alla Roma in prestito dal Lipsia, ha sottolineato: "Di Roma mi piace tutto. È un ambiente molto caldo, in tutti i suoi aspetti". Per poi proseguire con la scelta dell'attuale abitazione: "La prima casa che mi hanno mostrato mi è piaciuta subito. A me come alla mia famiglia. La casa che ho scelto si trova a pochi chilometri dal mare, che per me è un aspetto essenziale. Differenze tra le case italiane e spagnole? Nessuna.Sono belle entrambe e hanno le stesse caratteristiche di base. La mia preferita è stata a Mallorca. Era un appartamento grande, ovviamente con vista sul mare. Mi piaceva stare vicino alla spiaggia, a due minuti a piedi”.