Azmoun torna a Roma dopo l'infortunio: l'esito degli esami, come sta

Infortunio Azmoun: i tempi di recupero

Il giocatore intanto sta rientrando in Italia dove, come detto, dovrà ripetere gli esami strumentali per confermare la diagnosi. Difficile che sia sbagliata visto il movimento fatto dal giocatore quando si è fermato in campo e i test effettuati in ospedale. De Rossi perderà quindi il suo attaccante sicuramente per il Lecce, la Lazio e l'andata con il Milan: il tecnico spera che possa recuperare in anticipo rispetto al mese previsto, per evitare di perdersi anche il ritorno contro il rossoneri e la delicata sfida contro il Bologna.