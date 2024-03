Roma, la scelta sul rinnovo di De Rossi: ecco quando si deciderà

De Rossi, le discussioni sul rinnovo

Per questo De Rossi ha concordato con Ryan Friedkin e Lina Souloukou di rinviare a maggio le discussioni sul rinnovo del contratto. L’idea di questa Quaresima, in cui la Roma ha ritrovato l’appetito in termini di vittorie, è di andare avanti insieme anche nella prossima stagione. De Rossi infatti sta lavorando per presente e futuro, non solo per ottenere gloria personale. Ma il finale della storia non è stato ancora scritto: può essere più bello così. Per tutti.