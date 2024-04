De Rossi si emoziona dopo il derby: le dediche da brividi con la voce rotta

Nella vita contanto i fatti. Sempre. Ma ci sono momenti in cui contano anche le parole. Conta cosa si dice, quando. E anche come. Daniele De Rossi ha la voce sempre sicura: sa cosa dire, sa come parlare. Ma stasera, durante la conferenza post derby, proprio all'ultima domanda la voce un po' trema. Gli viene chiesto se ha una dedica speciale per il derby vinto, il primo da allenatore, e lui prima prova a tenersi ("ne avrei tante, ci sono tante persone"), ma poi non ce la fa. E parla di suo padre: "C'è un uomo che mi ha trasmesso fin da piccolo la passione per il calcio, poi per la Roma, poi per la panchina: quell'uomo è mio padre. Ecco, io ho cercato come tutti i figli di mettere un po' di lui nel mio percorso e penso a lui oggi. Penso a quanto papà sarà felice".