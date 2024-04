Roma, cosa rischia Mancini per l'episodio della bandiera dopo la vittoria nel derby

Il Milan nel 2022 e Ambrosini nel 2007: i precedenti

Ci sono alcuni precedenti, come ad esempio quello che coinvolse alcuni giocatori del Milan due anni fa, quando nei festeggiamenti per lo scudetto esposero uno striscione offensivo contro gli interisti. In quel caso la vicenda si è conclusa con il pagamento di ammende di 12mila euro da parte dei quattro calciatori coinvolti (Theo Hernandez, Krunic, Maignan e Tonali) e del club per responsabilità oggettiva. C'è anche il precedente di Ambrosini, che nel 2007 in occasione dei festeggiamenti per la settima Champions del Milan espose uno striscione offensivo nei confronti dell'Inter sul pullman scoperto: glielo avevano passato dei tifosi. L'ex centrocampista chiese scusa con una lettera pubblicata sul sito del Milan, e anche il club rossonero si scusò pubblicamente con l'Inter. Ambrosini fu deferito per l'accaduto e alla fine pagò una multa di ottomila euro. Un'ammenda della stessa cifra venne inflitta anche al club rossonero,