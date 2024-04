Mancini sventola una bandiera anti Lazio sotto la Curva Sud: polemica dopo il derby

Mancini sventola una bandiera anti-Lazio: cosa è successo

La sfida si è chiusa con la tensione finale tra i giocatori giallorossi e quelli biancocelesti. Una volta che le due squadre si sono allontanate l'una dall'altra, Mancini, autore del gol vittoria al 42', ha portato i suoi compagni sotto la Sud per festeggiare. Durante i festeggiamenti è partito lo sfottò, con il difensore giallorosso che ha preso dalla Curva una bandiera anti-Lazio, di colore biancoceleste e con un ratto nero al centro. Mancini l'ha sventolata per qualche secondo prima di riconsegnarla ai tifosi, scatenando una polemica sul suo gesto.

Mancini: "Vittoria per questi fantastici tifosi"

Il difensore giallorosso si è poi presentato ai microfoni di Dazn, per commentare la vittoria a caldo: "Derby vinto dopo tanto, con il mio gol. Decimo derby, mi mancava il gol, mi mancava vincere il derby, è bellissimo. Non vincevamo da tanto e loro se lo meritano (i tifosi, ndr). L'importante era vincere, per loro, per la classifica e per lo spogliatoio. I pantaloncini li ho dati a questi splendidi tifosi, la maglia me la voglio tenere perché è quella del primo gol del derby. L'inchino? È per questa fantastica curva. Quando segno, il mio inchino va a loro, perché sono davvero fantastici. Infortunio? Ho avuto qualche problemino, poi nell'intervallo mi hanno riscaldato e mi hanno dato qualcosa, sono stato un po' meglio. Anche perché queste partite si vogliono sempre giocare e soprattutto vincere. Forza Roma!".