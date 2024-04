Guendouzi-Bove, scintille nel derby: ecco cosa è successo

ROMA - La Lazio segna, ma è fuorigioco. Nei successivi secondi dopo gol di Kamada poi annullato per offside, Guendouzi litiga con Bove, che è a bordocampo per il riscaldamento. Discutono a distanza con il giocatore della Roma dentro il terreno di gioco nonostante fosse lì solo per scaldarsi. E così il francese richiama l’attenzione del guardalinee, che ha appena sbandierato il fuorigioco del giapponese in gol, un po’ come dire: ha la pettorina, non può entrare in campo. Arriva anche Guida a calmare la situazione in un derby tiratissimo e ricco di tensione.