Furlani, show all'Olimpico: la maglia derby, il tifo per la Roma e il salto per Abraham

ROMA - La sua fede romanista non è più una sorpresa, ma chi si sarebbe aspettato di vedere Mattia Furlani impazzire per Abraham e Angelino . Tra le naturali ammirazioni per Dybala, Lukaku e Pellegrini, il vicecampione mondiale indoor nel salto in lungo a Glasgow 2024 e campione europeo Under 20 a Gerusalemme 2023, nel derby non ha nascosto il suo tifo per il centravanti inglese e il terzino spagnolo. Furlani sabato era all’Olimpico per il derby ed è rimasto non solo contento della prestazione dell’esterno di sinistra, ma soprattutto per il ritorno in campo di Abraham dopo il lungo infortunio al crociato. Al momento del suo ingresso in campo ha esultato come un vero e proprio gol, con un salto verso l'alto e tanti applausi per il centravanti, oltre naturalmente al grido del suo nome insieme a tutto lo stadio. E come tutti i romanisti il diciannovenne di Marino, che ha indossato la maglia speciale del derby, ormai terminata sul sito e negli store della Roma ma ancora disponibile su adidas.it, ha esultato e festeggiato per la vittoria tra canti, cori e abbracci con gli amici.

INFLUENCER - All’Olimpico presenti e ospiti di Adidas anche dieci influencer provenienti da tutto il mondo (Regno Unito, Germania, Spagna, Brasile, Stati Uniti e Francia) che hanno vissuto la giornata nella Capitale, alla scoperta della città e delle incredibili emozioni del derby. I dieci influencer, famosi in tutto il mondo per le loro esperienze social, hanno raccontato ai loro follower la grandezza della stracittadina, soffermandosi naturalmente sulla Roma e la vittoria firmata Mancini.