Abraham esalta i tifosi della Roma: "Essere sconfitti è facoltativo". Il video è virale

Abraham, fine del calvario: il video social dell'attaccante

L'attaccante inglese ha così postato sul suo profilo un video in cui ha ripercorso tutti i momenti più importanti di questo ultimo difficile periodo: dall'infortunio, al lungo recupero, fino al ritorno in campo. "Essere sfidati nella vita è inevitabile, essere sconfitti è facoltativo", queste le sue parole che hanno trovato l'apprezzamento di tanti compagni di quadra, Dybala e Paredes in primis, e anche di tanti tifosi che ora aspettano solo di vederlo esultare per un gol.