Mancini, il gesto decisivo sul gol al derby: cosa indica a Dybala

Mancini ha vissuto il derby in modo speciale dal primo all’ultimo minuto. La pastiglia chiesta alla panchina per battere un problema fisico e non uscire, mentre Smalling e Huijsen si stavano gia scaldando e la sostituzione era pronta. Il colpo di testa che ha deciso il match, e poi la bandiera biancoceleste che ha generato tante polemiche nei festeggiamenti e che probabilmente gli costerà una multa.

Il gesto decisivo di Mancini

Tutto questo ma non solo, c’è tanto di suo su questo derby vinto dalla Roma dopo due anni. L’azione del gol parte proprio dai suoi piedi: palla sulla fascia per Angelino, poi a El Shaarawy che mette dentro e costringe Gila a rifugiarsi in angolo per anticipare Pellegrini. Poi succede una cosa decisiva al momento della battuta del corner. Pellegrini si porta sul pallone, ma Mancini dal centro dell’area gli indica di far battere a Dybala, con traiettoria ad uscire. La palla della Joya non a caso, finisce proprio sulla sua testa che si inserisce con un movimento perfetto per anticipare Romagnoli e battere Mandas. Tutto catturato dalle telecamere e i microfoni a bordo campo di Dazn. Uno schema provato in allenamento.

Giudice sportivo su Mancini

Intanto è arrivata la decisione del Giudice Sportivo, che ha chiesto gli atti alla Procura federale per la bandiera biancoceleste con un topo al centro sventolata da Mancini nei festeggiamenti. Il difensore della Roma molto probabilmente dovrà pagare una multa, almeno stando ai precedenti.