Capello, il retroscena su un Milan-Roma: "Perdemmo ma dissi una cosa alla squadra"

Il retroscena di Capello prima di Milan-Roma

Il racconto si fa curioso, Capello aggiunge: "Loro pensavano di trovarmi arrabbiato visto che perdemmo una partita che stavamo pareggiando fino agli ultimi minuti e invece dissi: “Sono contento”. Mi guardarono tutti esterrefatti e aggiunsi: “Sono contento perché stasera ho capito che possiamo vincere il campionato visto che siamo stati competitivi in questo stadio contro questo Milan così forte. Dipenderà da noi”. E per fortuna ci siamo riusciti”.

De Rossi e la sfida europea al Milan

L'ex allenatore della Roma, oggi opinionista per Sky Sport, ha anche parlato del tecnico attuale, De Rossi: "Per lui sarà un partita complicata. Il Milan si conosce di più e Pioli può mettere una tattica precisa perché conosce tutto dei suoi giocatori. De Rossi invece non sa ancora come la squadra reagirà in una partita così importante. Sono venuto apposta per vedere Daniele come preparerà la partita, sono curiosissimo di analizzare questo aspetto. Io lo reputo già allenatore perché i centrocampisti e registi sono sempre pronti per allenare perché lo sono già nella loro testa mentre sono ancora calciatori. Vediamo se riuscirà a mettere in difficoltà la coppia centrale di difesa del Milan che mi sembra il punto debole dei rossoneri stasera".