Milan-Roma 0-1: Mancini decisivo, De Rossi batte Pioli. Rivivi la diretta

"Per me abbiamo visto la miglior prestazione di Lukaku da quando siamo qua, ha fatto la partita che vorrei sempre da lui".

Ecco tutti i vip in tribuna per seguire la sfida tra rossoneri e giallorossi.

La sfida di ritorno all'Olimpico è in programma giovedì 18 aprile alle ore 21 . I giallorossi ripartiranno in vantaggio di un gol grazie alla rete di Mancini.

La sfida tra Bayer Leverkusen e West Ham , che decreterà la sfidante di una tra Milan e Roma in semifinale , si è chiusa 2-0 per i tedeschi di Xabi Alonso.

Smalling con i fatti (anticipi, colpi di testa, posizionamento suo e dei compagni, salvataggi) ha dimostrato di poter essere ancora un numero uno. C'è un gesto, in particolare, che racconta molto di come Smalling, se sta bene, è davvero un valore aggiunto. LEGGI TUTTO

23:05

De Rossi, tutte le dichiarazioni dopo Milan-Roma

Segui le interviste e la conferenza stampa di De Rossi dopo la vittoria della Roma a San Siro. LEGGI TUTTO

23:01

Milan-Roma 0-1: Mancini decisivo, si decide tutto all'Olimpico

Il Milan ci prova e lotta per trovare il pareggio, ma la Roma si difende bene e tiene il punteggio sull'1-0. I rossoneri sprecano una grandissima occasione, con Giroud che colpisce la traversa davanti alla porta. De Rossi batte Pioli al San Siro, ma la qualificazione in semifinale sarà decisa dalla sfida di ritorno all'Olimpico.

22:57

90+6' - È finita, la Roma batte il Milan

Cala il sipario sulla sfida al San Siro: la Roma batte il Milan 1-0 grazie alla rete di Mancini.

22:53

90+1' - Altro cambio per la Roma

Fuori Lukaku, dentro Llorente per dare una mano alla difesa in questo finale.

22:53

90' - Quattro minuti di recupero

Si chiude il check, non c'è nulla su Abraham. Intanto annunciati quattro minuti di recupero.

22:52

90' - Gioco fermo, possibile tocco di mano di Abraham

Dopo un calcio d'angolo, Turpin ferma il gioco: sospetto tocco di mano di Abraham.

22:50

89' - Due cambi per la Roma

Altri due cambi per la Roma: fuori Pellegrini e Paredes, dentro Bove e Aouar.

22:49

87' - Clamorosa traversa di Giroud

Azione incredibile di Chukwueze, che resiste alla pressione della difesa e sfonda in area servendo un pallone perfetto a Giroud. L'attaccante davanti alla porta colpisce la traversa, sprecando la migliore occasione della partita.

22:48

87' - Assalto del Milan

Tre minuti più recupero al termine della sfida. Assalto del Milan a caccia del pareggio, Roma che si difende.

22:44

82' - Ci prova Gabbia

Gabbia pressa Abraham e recupera palla, poi prova il tiro da fuori che finisce alto. Tentativo poco dopo anche per Chukwueze da posizione simile, ma ancora il pallone termina alto.

22:42

80' - Primo cambio per la Roma

Fuori Dybala, dentro Abraham. Questa la prima mossa di De Rossi.

22:40

78' - Altri due cambi per il Milan: esce Leao

Altre due mosse per il Milan: dentro Okafor e Chukwueze, fuori Pulisic e Leao. Fischi di San Siro per Pioli, per aver fatto uscire il portoghese.

22:37

75' - Traversa Adli, miracolo Svilar

Tentativo da fuori anche per Adli, con un tiro a giro da posizione defilata, e ancora parata decisiva di Svilar che manda il pallone contro la traversa. Dal calcio d'angolo ci prova Leao, ma viene murato dalla difesa.

22:35

73' - Loftus-Cheek ammonito

Loftus-Cheek duro su Dybala: altro cartellino giallo, il terzo per il Milan.

22:34

72' - Continua il duello tra Reijnders e Svilar

Quarto tentativo da fuori area per Reijnders, ma Svilar gli dice ancora no e respinge fuori.

22:30

69' - Theo ci prova di testa

Da calcio d'angolo ci prova Theo Hernandez con un colpo di testa, di poco a lato.

22:27

65' - Dybala resta a terra

Duro scontro, ginocchio contro coscia, tra Thiaw e Dybala. Ha la peggio l'argentino che resta a terra e che necessita dell'intervento dello staff medico. La Joya si rialza dopo qualche minuto.

22:25

63' - Subito Adli ammonito

Pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, arriva il giallo per Adli dopo un pestone su Pellegrini. Adli, però, non era diffidato.

22:22

61' - Pellegrini ci prova

Sponda di Lukaku per Pellegrini, che sfonda in area e prova il diagonale che però si spegne sul fondo.

22:21

59' - Primo cambio per Pioli

Primo cambio per il Milan: fuori Bennacer, dentro Adli.

22:16

55' - La Roma costruisce

Prova a costruire la Roma, che tiene il pallone e gira intorno all'area rossonera. Ottimo controllo, senza fretta, dei giallorossi.

22:08

46' - Ancora Reijnders contro Svilar

Terzo tentativo da fuori per Reijnders, ma Svilar risponde ancora una volta presente e blocca il pallone.

22:07

46' - Si riparte!

Calcio d'inizio battuto dal Milan: ricomincia Milan-Roma!

21:56

Cristante ammonito: salterà il ritorno

De Rossi dovrà fare a meno di Cristante per la sfida di ritorno all'Olimpico. Il centrocampista giallorosso, diffidato, è stato infatti ammonito. LEGGI TUTTO

21:53

Roma in vantaggio, sblocca Mancini

Il primo tempo si chiude con il vantaggio giallorosso grazie al gol di Mancini, il secondo consecutivo e sempre di testa dopo quello realizzato nel derby contro la Lazio. Roma che crea numerose azioni con El Shaarawy e Dybala e sfiora in più occasioni il raddoppio. Milan pericoloso con Reijnders, bloccato due volte da Svilar, e Giroud che viene fermato sulla linea da Lukaku.

21:50

45+3' - Si chiude il primo tempo

Fischia Turpin, mettendo fino alla prima metà di gioco. La Roma torna negli spogliatoi in vantaggio.

21:47

45' - Spinazzola ci prova

Spinazzola salta Thiaw e scatta sulla fascia, sfondando in area e tentando il tiro che viene deviato sul fondo.

21:43

42' - Svilar salva su Reijnders

Ci prova ancora Reijnders da fuori area ma ancora una volta c'è la respinta di Svilar che evita il gol.

21:40

38' - Cristante ammonito, era diffidato

Dopo l'azione in area rossonera, Cristante commette fallo su Loftus-Cheek e riceve il cartellino giallo da Turpin. Era diffidato, salterà la sfida di ritorno.

21:40

38' - Roma pericolosa

Azione pericolosa dei giallorossi, con El Shaarawy che prova il cross basso respinto da Maigna. Il pallone resta vicino a Lukaku, ma la respinta evita il tap-in.

21:36

35' - Leao prova una rovesciata

Palla in area giallorossa, con Leao che si coordina e prova la rovesciata. Facile colpo di testa per spazzare il pallone di Paredes.

21:34

33' - Ammonito Pulisic

Prima ammonizione della partita, con un giallo per Pulisic dopo lo sgambetto ad El Shaarawy.

21:32

30' - Resta a terra Pellegrini

Pellegrini resta a terra dopo un duro scontro di gioco con Calabria. Necessario l'intervento dello staff medico, che riesce a far rialzare il capitano giallorosso.

21:30

28' - Gabbia rischia l'autogol

Continua a spingere la Roma, a caccia del raddoppio. Sulla fascia scatta El Shaarawy, che cerca con un cross basso Lukaku. Interviene in scivolata Gabbia, ma la palla gli sfugge e rischia di segnare nella sua porta. Pronto l'intervento di Maignan che blocca il pallone.

21:22

21' - Lukaku salva sulla linea

Assedio Milan, che conquista un calcio d'angolo e prova subito a pareggiare. Da ottima posizione va di testa Giroud, ma trova la risposta sulla linea di Lukaku, sempre di testa, che respinge e salva il risultato.

21:18

17' - GOL ROMA! Segna Mancini di testa

Si sblocca la partita, con la Roma che passa in vantaggio grazie al colpo di testa di Mancini sul calcio d'angolo battuto da Dybala. Non può nulla Maignan, Milan sotto dopo un primo quarto d'ora in cui hanno giocato meglio i giallorossi. Secondo gol consecutivo per il difensore della Roma, ancora di testa, dopo quello realizzato nel derby.

21:17

16' - El Shaarawy pericoloso, Maignan salva

Scatto di Lukaku, passaggio dentro l'area per El Shaarawy che calcia di prima e costringe Maignan ad un intervento miracoloso, mandando la palla sopra la traversa.

21:15

14' - Reijnders resta a terra

Il centrocampista olandese resta a terra per un problema alla caviglia. La Roma continua a giocare ma Turpin ferma tutto per far entrare lo staff medico. Dopo l'intervento dei medici Reijnders rientra in campo, sembra tutto risolto.

21:13

12' - Calabria salva su Pellegrini

Ripartenza Roma, filtrante di Dybala per Pellegrini che si avvia verso l'area ma viene chiuso bene da Calabria, che manda fuori e chiude l'azione.

21:10

9' - Reijnders pericoloso

Sponda di Loftus-Cheek per Reijnders, che prova il tiro dalla distanza respinto da Svilar.

21:06

5' - Fase di studio, Dybala ci prova

Si comincia con una fase di studio tra le due squadre: la Roma fa girare il pallone, il Milan si difende e prova a ripartire. Prima occasione per Dybala che riceve palla in area e prova il tiro, alto sopra la traversa.

21:01

1' - Si comincia!

Fischio d'inizio dell'arbitro francese Clement Turpin: inizia Milan-Roma, andata dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi (in maglia bianca) battono il calcio d'inizio.

20:58

Milan-Roma, presente anche Pippo Inzaghi

Presente a San Siro anche Pippo Inzaghi: "Quando si affrontano Milan e Roma non può essere una partita come le altre, poi in Europa c'è un grande clima e sono felice di essere tornato a San Siro. Non c'è una favorita, le due squadre stanno benissimo. De Rossi? Sono felice che stia facendo bene, Roma è casa sua e sta facendo un grande lavoro. Io spero stasera vinca il Milan, ma che poi lui continui a fare ciò che ha fatto fino a ora".

20:57

Milan e Roma scendono in campo

Le due squadre scendono sul terreno di San Siro: manca pochissimo all'inizio della sfida.

20:50

Milan, Furlani sul mercato: "Non saremo timidi"

Le parole dell'amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, nel pre-partita: "Il Milan si diverte molto nelle partite europee, grande entusiasmo e bellissima atmosfera. I nostri tifosi sono grandiosi e riscaldano l'ambiente, ci aspettiamo una grande partita. Cardinale è molto entusiasta, sempre impegnato con noi per guardare al presente e al futuro, crescere e fare bene. Futuro? Ci focalizziamo sul presente, abbiamo una partita importante stasera, speriamo di chiudere bene la stagione. Il mercato? Lo scorso anno abbiamo dovuto fare tanti cambiamenti, quest'estate sarà sicuramente diverso, godiamoci la squadra e i risultati di oggi. Se dovremo fare qualche innesto non saremo timidi. Zirkzee? Lo avete visto giocare qui, quindi giudicate voi".

20:47

De Rossi, la battuta su Ibrahimovic

Nel pre-partite De Rossi ha incontrato Ibrahimovic. Questa la battuta del tecnico giallorosso sull'incontro: "Io cresco in larghezza, lui in altezza".

20:45

De Rossi risponde su Smalling e Spinazzola

Queste le parole di Daniele De Rossi nel pre-partita: "Smalling? Globalmente è un giocatore che ha tantissime partite in Europa, molto forte, quando facciamo le scelte le prendiamo su due partite, volevo farne giocare una e abbiamo deciso di fargli giocare questa. Llorente ha giocato con la Lazio e ha fatto benissimo, ma sono sicuro che farà benissimo anche Chris, lo abbiamo visto ottimamente in allenamento. Spinazzola? Ha caratteristiche diverse, Angelino in due tocchi ti fa uscire dalla pressione in maniera unica, ma Spinazzola ha una corsa diversa, uno strappo differente, porta la palla dentro il campo verso il destro e mi piace, ha caratteristiche diverse ma poi dobbiamo prenderle in considerazione quando facciamo le nostre scelte. L'importante è avere 20 giocatori che si convincono come gli trasmetti le cose, ma anche dai risultati. San Siro? Fa un effetto che conosco, mi è successo spesso, è un'altra visuale, sono fermo. Ho meno tempo di guardare lo stadio pieno di quanto ne avessi da calciatore, in ogni momento della partita c'è sempre qualcosa da pensare e da dire ai miei giocatori, è un bel palcoscenico, sono felice di essere qui".

20:42

Milan-Roma, Lazza e Blanco a San Siro

I due cantanti inaugureranno un box speciale per vedere la partita da una prospettiva pazzesca. E non saranno soli. LEGGI TUTTO

20:35

La carica di Pioli: "Serve il miglior Milan"

Queste le parole di Stefano Pioli nel pre-partita: "La serenità aiuta a rendere nel modo migliore, insieme alla concentrazione. L'esperienza della semifinale di Champions ci ha aiutato, qualche anno fa eravamo molto più inesperti, ora no. Sappiamo come si preparano e vivono i prepartita di questa importanza, dobbiamo provare a essere la miglior versione di noi stessi stasera. Cercheremo di giocare con grande energia e qualità, anche se sono solo i primi 90 minuti. Il calcio è fatto di situazioni e di momenti, dobbiamo provare a mettere in difficoltà gli avversari ma servirà grande attenzione e lucidità, ma anche la bravura di superare i momenti difficili, che contro avversari di questa qualità sicuramente arriveranno".

20:30

Lukaku, i numeri in Europa League e contro il Milan

Romelu Lukaku ha preso parte a 11 gol nelle sue ultime otto trasferte in Europa League (nove reti, due assist). Il belga ha segnato in tutte le sue prime cinque presenze in tutte le competizioni contro il Milan, fallendo però nelle successive cinque. Ha, tuttavia, realizzato 39 gol in 70 partite a San Siro.

20:25

Milan e Roma, le avversarie battute agli ottavi

La Roma ha superato gli ottavi di finale di Europa League dopo aver eliminato il Brighton, mentre il Milan ha battuto nel doppio confronto lo Slavia Praga.

20:15

Milan, Pioli recupera Thiaw

L’allenamento di rifinitura ha dato il verdetto definitivo: Thiaw ha recuperato. Il tedesco ha avuto la meglio su Kjaer per un posto da titolare insieme a Gabbia. LEGGI TUTTO

20:10

Roma, De Rossi sceglie Smalling

Torna dunque Chris Smalling al centro della difesa, titolare per la prima volta dal 26 febbraio. Per lui si tratta dell'esordio assoluto in Europa League in questa stagione, dopo le 7 presenze accumulate in campionato. LEGGI TUTTO

20:05

Milan-Roma, gli ultimi precedenti

Il Milan è imbattuto da nove partite contro la Roma, tutte in Serie A e terminate con 6 vittorie e 3 pareggi. I rossoneri non registrano una serie più lunga di imbattibilità contro i giallorossi dal periodo tra il 1970 e il 1979 (20 gare di fila).

20:00

Roma, oltre cinquemila tifosi giallorossi a Milano

Sono oltre 5mila i tifosi della Roma che stasera saranno sugli spalti del Meazza per Milan-Roma. La stragrande maggioranza sarà nel settore ospiti (4700) gli altri saranno invece in tribuna. In ogni caso un vero e proprio esodo, come comprensibile in un derby italiano che è anche un quarto di finale europeo. LEGGI TUTTO

19:54

Milan-Roma, c'è Spalletti al San Siro

Ospite speciale per il derby italiano di Europa League: in tribuna c'è il ct dell'Italia, Luciano Spalletti.

19:51

Roma, la formazione ufficiale

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

19:47

Capello, il retroscena su Milan-Roma

Milan-Roma, andata dei quarti di Europa League, rievoca diversi ricordi. Intervenuto a Sky, ad esempio, Fabio Capello ha rivelato di un retroscena relativo alla sua esperienza giallorossa in panchina. LEGGI TUTTO

19:42

Milan, la formazione ufficiale

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

19:40

Milan-Roma visibile in tv in chiaro: ecco come

Il derby italiano di Europa League non sarà trasmesso in diretta soltanto su Dazn e Sky: ecco dove potrà essere seguito. LEGGI TUTTO

19:32

Milan-Roma, la strana vigilia

La squadra di De Rossi è in ritiro da ieri, quella di Pioli da stamattina. I due hotel tutti in zona stadio: ecco come si è svolta la giornata. LEGGI TUTTO

19:25

Milan-Roma, è la prima volta in Europa

Per la prima volta Milan e Roma si affronteranno in una competizione europea. I rossoneri sono stati eliminati da una squadra connazionale, l'Inter, nella scorsa stagione in Champions League. Invece l'ultima volta che la Roma ha affrontato una squadra italiana in Europa risale agli ottavi di finale dell’Europa League 2014-15, perdendo contro la Fiorentina.

19:20

Roma, quanto vale il passaggio in semifinale

Il passaggio del turno sarebbe importante anche a livello economico, con il club giallorosso che potrebbe incrementare i ricavi. Ecco quanto può valere l'accesso in semifinale di Europa League. LEGGI TUTTO

19:15

Milan-Roma, come vederla in tv e streaming

Tutte le informazioni sul derby italiano tra Milan e Roma: quando comincia e come seguirlo in diretta tv o streaming. LEGGI TUTTO

19:10

Milan-Roma, la probabile formazione di De Rossi

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Llorente, Angelino, Karsdorp, Aouar, Renato Sanches, Zalewski, Bove, Baldanzi, Abraham.

Indisponibili: Azmoun, Huijsen, Kristensen. Squalificati: N'Dicka. Diffidati: Cristante, Spinazzola, Paredes Allenatore: De Rossi.

19:05

Milan-Roma, la probabile formazione di Pioli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

A disposizione: Sportiello, Nava, Kjaer, Terracciano, Florenzi, Bartesaghi, Musah, Adli, Chukwueze, Zeroli, Jovic, Okafor.

Indisponibili: Kalulu, Pobega. Squalificati: Tomori. Diffidati: Musah, Thiaw. Allenatore: Pioli.

19:02

Milan-Roma, cancelli aperti per i tifosi

Aprono le porte del San Siro per l'accesso dei tifosi: sale la febbre per Milan-Roma.

19:00

Milan-Roma, Pioli sfida De Rossi

Andata dei quarti di finale di Europa League, con il Milan di Pioli che ospita la Roma di De Rossi per il primo atto del derby italiano.

San Siro - Milano