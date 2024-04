Roma, quanto ti era mancato Smalling? Il gesto contro il Milan da vero leader

Sarà un caso, o forse no, ma se è vero come è vero che esiste una Roma senza Dybala e una con Dybala è altrettanto vero che esiste una Roma con Chris Smalling e una senza. Stasera, a San Siro, il difensore inglese si è ripreso tutto quello che era suo: il ruolo di leader della difesa. E visto che nel calcio come nella vita contano i fatti e non le parole Smalling con i fatti (anticipi, colpi di testa, posizionamento suo e dei compagni, salvataggi) ha dimostrato di poter essere ancora un numero uno. C'è un gesto, in particolare, che racconta molto di come Smalling, se sta bene, è davvero un valore aggiunto.