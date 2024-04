Nessuna dichiarazioni dopo Udinese-Roma

Partita sospesa al "Friuli" di Udine, a causa del problema al petto accusato da Ndicka a pochi minuti dal 90', sul parziale di 1-1. La Roma di Daniele De Rossi non se l'è sentita di proseguire la gara, chiedendo all'arbitro Pairetto e all'Udinese di sospendere il match. Al termine di Udinese-Roma nessuno dei tesserati delle due squadre ha parlato ai microfoni dei giornalisti.