Roma-Milan, grande attenzione sul tema sicurezza: l'annuncio del Prefetto

C'è grande attesa per la sfida di giovedì tra Roma e Milan, ritorno dei quarti di finale di Europa League. Si ripartirà dal risultato di uno a zero maturato a San Siro grazie al gol di Mancini. Ma l'attenzione sarà elevata non solo in campo, per De Rossi e per i suoi giocatori, ma anche in città, soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti.