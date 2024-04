Roma, De Rossi sul rinnovo: "Attestato di fiducia importantissimo"

Nella giornata di Roma-Milan , gara valida per il ritorno dei quarti di finale, il club giallorosso ha annunciato il rinnovo di Daniele De Rossi "per la prossima stagione e il prossimo futuro”. L'allenatore ha parlato anche di questo nel pre-partita dell'Olimpico.

De Rossi: "Rinnovo dimostrazione di fiducia pazzesca"

Queste, infatti, le dichiarazioni di De Rossi ai microfoni di Sky Sport: "Il rinnovo è un attesatato di fiducia importantissimo, io e il mio staff abbiamo convinto i Friedkin: è una dimostrazione di fiducia pazzesca e ne sono onorato ma ora la mia testa è alla partita di stasera contro il Milan".

"I giocatori devono avere la filosofia che vogloiamo noi"

Il tecnico ha poi aggiunto: "I giocatori devono avere la filosofia che vogliamo noi, riconoscersi in campo, avere il pallino del gioco e cercare il dominio in mezzo al campo. Ovviamente non sarà sempre così perché dall'altra parte c'è un'ottima squadra come il Milan".