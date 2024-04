Mourinho spettatore speciale: in tribuna con Montella per Fulham-Liverpool

Due ex allenatori della Roma in tribuna per una gara di Premier League. José Mourinho e Vincenzo Montella si sono ritrovati per la gara Fulham-Liverpool vinta 3-1 dalla squadra di Klopp . L'account ufficiale della Premier League ricordando i trascorsi inglesi del tecnico portoghese gli ha dedicato un post con la frase "è bello rivederti".

Mourinho e Montella in tribuna

I due hanno seguito la gara dal vivo al Craven Cottage. Mourinho è fermo dopo l'addio alla Roma, Montella è alla guida della Turchia e si prepara per gli Europei. I due sono accomunati dalle esperienze vissute sia in Premier League - Montella è stato centravanti proprio del Fulham nel 2007 - che, ovviamente, alla Roma. Lo Special One da allenatore dal 2021 all'inizio del 2024, Montella sia come calciatore che come tecnico dei giallorossi nel 2011.