Roma-Bologna, le pagelle: El Shaarawy scarico, Abraham si perde

Le pagelle della Roma dopo la sconfitta per 3-1 incassata all'Olimpico contro il Bologna nel match della 33ª giornata di Serie A.

De Rossi (all.) 5

Squadra stanca fisicamente e mentalmente dopo gli impegni di coppa. Giocatori nervosi, anche per la direzione di gara di Maresca che fa imbufalire lo stesso tecnico. Ko pesante per la lotta al quarto posto, adesso Udinese e Napoli prima del Bayer. Senza riposo per il calendario intasato, DDR dovrà studiare un buon turnover.

Svilar 5,5

Non riesce a intervenire al meglio sui tiri del Bologna. Anche lui non impeccabile, come l’intera squadra giallorossa.

Celik 5

In ritardo sull’affondo di Calafiori per il cross del gol. In continua difficoltà sulla destra per le avanzate dell’ex Roma e l’imprevedibilità di Saelemaekers.

Karsdorp (6’ st) 5,5

Non crea pericoli.

Llorente 5,5

Anche lui spaesato sul secondo gol, ma è il meno peggio il fase difensiva. Si prende un giallo per proteste che lo costringerà a saltare il Napoli.

Mancini 5

Compartecipazione di colpe con Pellegrini sul primo gol, viene invece travolto da Zirkzee sul raddoppio. Partita complicata dopo le ultime tre in cui è stato decisivo. Molto stanco e poco lucido.

Angeliño 5,5

Non riesce andare in avanti per la pressione costante di Ndoye, dietro stringe verso i centrali ma le sue marcature sono troppo morbide.

Spinazzola (6’ st) 5,5

Qualche cross e nient’altro.