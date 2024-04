Udinese-Roma, De Rossi a caccia del gol lampo

Recuperare le energie fisiche e mentali in due giorni per poi tuffarsi di nuovo in campo, ma per soli diciotto minuti. E come ha detto De Rossi prima e dopo il Bologna, per la squadra sarà più stressante preparare la gara e sostenere il viaggio per Udine che scendere in campo per meno della metà di un tempo. Il tecnico non vuole più tornare sulla controversa decisione della Lega di inserire il recupero tra due big match, concedendo poi meno tempo per preparare la semifinale d’andata contro il Leverkusen, ma sta concentrando tutto il suo lavoro per cercare di strappare non un punto ma tre alla Bluenergy Arena. Il risultato della gara contro i friulani prima del malore di N’Dicka era indirizzato in favore della Roma dopo l’ingresso in campo di Dybala e la rete di Lukaku. Domani DDR non si accontenterà naturalmente del pareggio ma cercherà di prendere l’intero bottino per allungare nuovamente sulle inseguitrici Atalanta e Lazio, ma anche per rosicchiare qualche punto sul Bologna, ora distante sette punti: «Dovremo affrontare la gara cercando di partire nel modo più forte possibile - ha detto De Rossi dopo la partita col Bologna -. Abbiamo fatto tante partite in cui abbiamo segnato nei primi 18 minuti, quindi fare un gol non è impossibile. Gestire il viaggio, il ritorno... Quello è più complicato. Però questo è stato deciso e andremo lì per vincere perché questi punti potrebbero servirci tantissimo». Il messaggio di De Rossi ai suoi, ma anche all’amico Cannavaro è chiarissimo: la Roma non si accontenterà nei diciotto minuti in campo, anche perché come ha ribadito il tecnico la sua squadra sa segnare nei primi minuti.