Totti in Australia, dichiarazione d'amore alla Roma: cosa ha fatto

Lavoro e relax. Francesco Totti è volato in Australia per delle vacanze insieme a Noemi Bocchi e nel mezzo ci ha messo degli impegni professionali. Dopo il tour in Giappone, l'ex capitano della Roma ha fatto tappa a Sydney e poi ne seguiranno altre. La coppia ha passato dei momenti presso Bondi Beach, scattando e condividendo alcune foto sui social. Niente bagno e costumi: Francesco e Noemi si sono mescolati ai turisti in città.