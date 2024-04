Roma, la profezia perfetta dell'ex Petruzzi: "Gol di Cristante e..."

Una previsione perfetta, praticamente una profezia. Mandando un messaggio all'emittente "Rete Sport", con cui collabora, Fabio Petruzzi, ex difensore della Roma degli Anni 90, è stato preciso: "Stasera gol di Cristante e via. Per forza". Detto, fatto. Quando poi gli è stato ricordato che ha indovinato in pieno risultato e marcatore, Petruzzi ha sorriso: "Non sono un mago, ma pensavo che la partita si potesse sbloccare da calcio d'angolo". E così è successo, per la gioia di De Rossi e di tutti i romanisti.