Da aprile 2021 a aprile 2024: i tre anni dei Friedkin che hanno fatto grande la Roma

C'è stato un tempo, neppure troppo lontano, in cui le stagioni della Roma finivano a febbraio, massimo marzo. Eccezion fatta per il 2018 - semifinale di Champions con Di Francesco -, negli ultimi anni dell'era Pallotta gli unici eventi degni di nota erano stati gli addii di Totti e De Rossi: stadio pieno, lacrime, rabbia. Tutto qui. Dal punto di vista sportivo, a parte qualche battaglia per un piazzamento Champions (notevole, per carità, ma di certo non emozionante) le stagioni finivano a marzo. In ballo non c'era mai niente di concreto, tangibile, bello: un trofeo, ad esempio. Ma anche qualcosa di più che non fosse: dobbiamo arrivare tra le prime quattro per non cedere i migliori, per fare cassa, per sistemare il bilancio. Anche oggi, magari, è così, perché è chiaro che conquistare un posto in Champions League è oro per le casse, ma tutto questo non viene più ripetuto come un mantra. Oggi la Roma cerca la Champions per i soldi, ma anche per il prestigio, perché manca da troppo e perché l'Europa è diventata un meraviglioso veicolo di sogni. E qui veniamo al secondo punto, che poi forse è il primo: da quando ci sono Dan e Ryan Friedkin al comando la Roma, almeno fino a maggio, sogna di poter riaprire la bacheca. Per un club che dal 2008 ha vinto una volta sola cosa è, se non ossigeno?