Roma, buone notizie per De Rossi: N'Dicka si allena in gruppo

Buone notizie per De Rossi . Nel corso della seduta d'allenamento di questa mattina, successiva alla vittoria in extremis conquistata contro l'Udinese , si è visto al lavoro anche N'Dicka .

Roma, N'Dicka è tornato in gruppo

Il difensore giallorosso si è rivisto in campo dopo il malore accusato lo scorso 14 aprile, proprio in occasione della trasferta di Udine, con la partita che è stata sospesa a diciannove minuti dalla fine e poi recuperata ieri. La Roma ha pubblicato le foto del calciatore in allenamento attraverso l'account X, entusiasmando tanti tifosi che hanno commentato in maniera positiva il ritorno in campo di N'Dicka.