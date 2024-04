Dybala a caccia di gol nella casa di Maradona

ROMA - Chissà se oggi pomeriggio Paulo Dybala durante la fase di ricognizione del campo ascolterà “ Live is life ”, come qualche volta gli capita di fare nello spogliatoio della Roma o prima di giocare all’ Olimpico . Di certo sentire la celebre canzone di Opus nel tempio di Maradona non potrà che fargli un certo effetto. Da brividi per lui, un argentino cresciuto nel segno del suo mito e incoronato più di una volta dal Pibe de Oro per la sua classe e la sua fantasia: « Paulo è al livello di Messi, è un fenomeno », aveva ammesso. E allora un conto è se a dirlo è un ex giocatore, un ex campione o tutto il mondo, un conto è se è dirlo è Diego . Sarà per lui impossibile non pensare a quel numero 10 che per sette anni ha infiammato Napoli e, contemporaneamente, l’intera Argentina .

Roma, Dybala mai in gol a Napoli

E sembra quasi un segno di riverenza il fatto che Dybala in nove partite giocate al San Paolo-Maradona non abbia segnato neanche un gol. Casualità, certo, ma a qualche napoletano piace vederci anche una sorta di immenso rispetto verso la leggenda del calcio. Soprattutto a quei napoletani che due stagioni fa sognavano l’arrivo della Joya in azzurro. Quando ormai era chiaro il suo addio alla Juventus, anche il Napoli si informò per ingaggiarlo a parametro zero. Ma le cifre, come ammise poi anche Spalletti, non quaravano e Dybala sbarcò in giallorosso. Un rimpianto per i tifosi azzurri, una festa invece per i romanisti che hanno trovato in lui talento, qualità, fantasia e divertimento. E non è un caso che dentro e fuori Trigoria Dybala venga accostato a Totti. Giocatori che intendono il calcio in maniera differente, con un pensiero diverso e una qualità lontana da tanti altri. Lo stesso che valeva per Maradona, il genio calcistico per eccellenza. L’amicizia tra Francesco e Diego spiega tanto se non tutto.

Roma, Dybala decisivo

Ieri Dybala è partito insieme alla squadra dalla stazione Termini. Cento tifosi ad aspettare la Roma, Paulo si è fermato con buona parte di loro per firmare autografi e scattare selfie: sceso per primo dal pullman, salito per ultimo sul treno. E l’accoglienza a Napoli è stata più o meno la stessa vista all’ingresso della stazione romana in via Marsala. L’affetto azzurro, al di là, dei colori. L’effetto Argentina. Oggi però Dybala penserà solo a vincere, per continuare la sua striscia positiva e avvicinare l’obiettivo Champions. Nove gol realizzati dal 16 gennaio, nessuno ha segnato così tanto sotto la nuova guida di De Rossi. E in tutto sono 15 gol e 10 assist stagionali che si sommano alle 18 reti e gli 8 passaggi vincenti della sua prima in giallorosso. Fondamentale per la Roma, essenziale per DDR e per la squadra: c’è una Roma con Dybala e una senza Dybala. E oggi Paulo dovrà dimostrarlo anche nel tempio di Maradona, per cercare il suo primo gol a Napoli.