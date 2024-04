Dybala, il gesto ai tifosi prima di partire per Napoli: cosa ha fatto a Termini

ROMA - La vittoria ottenuta in extremis nella partita 'sveltina' in casa dell'Udinese ha dato ancora più entusiasmo a una Roma che prima di ospitare il Bayer Leverkusen nell'andata delle semifinali di Europa League farà visita domani (domenica 28 aprile) al Napoli in una sfida importantissima per la classifica dei giallorossi, che sono quinti e inseguono un posto in Champions League.