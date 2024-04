De Rossi, la frase a sorpresa a Sozza a Napoli: "Se è fallo questo..."

NAPOLI - Segna Dybala, pareggia Olivera. Napoli-Roma si accende dopo un’ora di gioco. In campo e non solo, con De Rossi sempre scatenato in panchina. Dal primo minuto fino all'ultimo. Fallo fischiato a Cristante su Anguissa, l’allenatore dei giallorossi non ci sta e parla con l’arbitro Sozza: “Se è fallo questo non avete mai giocato a pallone”, la frase detta al direttore di gara. Che ha appena fischiato la punizione per gli azzurri. De Rossi è così, vive la partita a 360 gradi e quando c’è da dire qualcosa all’arbitro lo fa con compostezza senza rinunciare al suo pensiero.