La battuta di De Rossi a Calzona al Maradona fa ridere tutti

NAPOLI - Scena curiosa accaduta negli ultimi istanti del match tra Napoli e Roma. Abraham spazza via un pallone proprio davanti alla panchina del Napoli, con Calzona in piedi a dirigere i suoi. Il giocatore della Roma non evita la rimessa laterale. E il tecnico azzurro accenna un “contrasto”, forse più per istinto. E così De Rossi, dalla sua panchina, urla: “Calzona, che fai i contrasti? Ci metti il piede?”. Una battuta che hanno sentito i tifosi, ma anche gli spettatori da casa. L’audio è stato “pizzicato” bene dai microfoni a bordocampo. In tanti hanno riso sulla frase dell’allenatore della Roma, sempre così energico e istintivo. A fine partita i due tecnici si sono abbracciati: già dimenticato quell’episodio accaduto negli ultimi minuti di un match tiratissimo e ricco di emozioni.