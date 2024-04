De Rossi e le domande sulla stanchezza della Roma: "Mo' m'addormento"

ROMA - Tante partite, una dietro l’altra, per un finale di stagione ricco per la Roma. Sul tavolo, come posta in palio, c’è la qualificazione alla prossima Champions e l’Europa League da vincere. Nella conferenza stampa post Napoli sono arrivate un paio di domande sulla stanchezza della squadra. De Rossi con una battuta ha risposto: “Mo m’addormento!”. L’allenatore giallorosso non perde mai la sua vena ironica. Tradotto: abbiamo così tanti impegni che facciamo fatica pure a dormire. In calendario ora c’è la sfida contro il Bayer Leverkusen in programma giovedì sera all’Olimpico. Poi la Juve e il ritorno con i tedeschi in Germania. Atalanta, Genoa e Empoli chiudono la Serie A. Sperando in un’altra finale europea. Anche per dormire c’è poco tempo, resta solo sognare grandi traguardi ad occhi aperti. E così anche la stanchezza viene meno.