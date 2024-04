Roma, Lukaku senza sosta: oggi a Trigoria ad allenarsi da solo

La Roma si è fermata, ma questo discorso non vale per Romelu Lukaku . La squadra allenata da De Rossi, infatti, tornerà ad allenarsi domani in vista della gara di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Riposo per tutti dopo il pareggio contro il Napoli , o quasi.

Lavoro specifico per Lukaku in vista di giovedì

Non per il belga che lavora a Trigoria anche oggi. Lukaku ha saltato il Bologna, lo spezzone con l'Udinese e il Napoli, e ora sta facendo di tutto per rientrare proprio per l'andata delle semifinali contro la squadra allenata da Xabi Alonso in programma giovedì in un Olimpico che si preannuncia stracolmo e bollente.