Il Bayer Leverkusen pubblica Schick su una Vespa: provocazione alla Roma?

In Germania si dice che il Bayer Leverkusen consideri la doppia sfida con la Roma come la chiusura del cerchio. Ci tengono tantissimo, i tedeschi, a vendicare l'eliminazione dello scorso anno, a loro dire immeritata, e per questo hanno studiato a lungo tutti i dettagli della trasferta. Allenamento in casa, partenza, conferenza a Roma, notte al Parco dei principi e domani partita. Per presentare la sfida il Bayer ha scelto un'immagine che per qualcuno è una provocazione: c'è Schick, l'ex di turno, che stasera parlerà in conferenza, su una Vespa. Un messaggio di sfida? Secondo parecchi, sui social, sì. In ogni caso, domani, sarà il campo a parlare.