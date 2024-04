Roma-Bayer Leverkusen, la curiosità della vigilia: c'entra l'ex Schick

Si avvicina il fischio d'inizio dell'andata delle semifinali di Europa League . Il Bayer Leverkusen scenderà in campo all'Olimpico di Roma giovedì due maggio alle 21. Buone notizie in casa giallorossa per i recuperi di Lukaku e Smalling . Intanto il programma della vigilia della partita ha riservato una sorpresa.

Roma-Bayer Leverkusen, in conferenza c'è Schick

Infatti per il Bayer Leverkusen in conferenza stampa, oltre all'allenatore Xabi Alonso, parlerà l'ex della partita Patrik Schick. L'attaccante ceco ha passato a Roma due stagioni, tra il 2017 e il 2019. 8 gol e 3 assist in 58 partite: non un rendimento idilliaco per l'ex Samp che in giallorosso non ha lasciato un ottimo ricordo. Nell'estate del 2019 passa poi al Lipsia, dove rimane una stagione per poi firmare proprio con il Bayer Leverkusen, con il quale ha vinto la Bundesliga segnando 11 gol in tutte le competizioni. La sua conferenza inizierà alle 18:30. Mentre De Rossi e Paredes parleranno da Trigoria alle 13 di mercoledì.