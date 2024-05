Roma-Juve è valso il prezzo del biglietto

Non vedo mani alzate. De Rossi e Allegri hanno giocato aperto, entrambi con coraggio, limitando i tatticismi, e lo spettacolo ne ha beneficiato. Si è sostanzialmente verificato un cambio di identità. Che l’Olimpico ha dimostrato di gradire, nonostante il punto preso, uno solo. Insufficiente.

Partite simili, in serie A, se ne vedono pochissime, purtroppo: io do uno schiaffo a te, tu ne restituisci un paio a me e poi preparati a riceverne tre o quattro. Chiesa l’interprete che mi è piaciuto di più: la sua migliore prestazione stagionale; quasi sempre immarcabile, mi ha ricordato suo padre Enrico che a Parma stregò Ancelotti al punto da fargli rifiutare Roberto Baggio (è un complimento, spero che Federico gradisca). Subito dietro Chiesa, Mile Svilar, due mani sante e anch’esse sorprendenti.

Da Premier il ritmo e finalmente di livello i movimenti senza palla che hanno moltiplicato gli spazi e quindi lo sviluppo delle giocate. La Roma ha dimenticato la stanchezza (anche se dopo l’intervallo ha dovuto rinunciare a Dybala), la Juve se n’è fottuta del baricentro abbassato e del punto d’equilibrio e ha dato una diversa immagine di sé.

Esauriti gli apprezzamenti, devo però aggiungere che Roma e Juve non hanno niente a che vedere con l’Inter: sono imperfette, incomplete e soprattutto in mezzo, a centrocampo, concedono tanto ai campioni d’Italia. Per gamba, qualità individuale e visione.

Il punto sta bene alla Juve, meno alla Roma, attesa a Bergamo dall’Atalanta.