Roma-Juve diretta: Bremer risponde a Lukaku LIVE

ROMA - La Roma di Daniele de Rossi ospita la Juventus di Massimiliano Allegri per la 35esima giornata di Serie A. I giallorossi cercano punti Champions ed il riscatto dopo il ko interno con il Bayer Leverkusen nell'andata delle semifinali di Europa League . I bianconeri, in caso di successo, guadagnerebbero l'accesso matematico alla Champions League della prossima stagione. Segui la cronaca della sfida...

21:32

Baldanzi: "Ci proveremo nel secondo tempo"

Tommaso Baldanzi: "Stiamo facendo bene, ma non basta contro una squadra forte come la Juventus. Ci proveremo nel secondo tempo".

21:31

45' - Fine primo tempo: Roma-Juventus 1-1

Senza recupero il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi. Roma e Juventus all'intervallo sul risultato di 1-1. Al gol di Lukaku ha risposto Bremer.

21:31

45' - Dybala ci prova ancora su punizione

Ancora una punizione dal limite procurata da Baldanzi: Dybala ci prova di sinistro, mandando palla sopra la traversa.

21:27

41' - Paredes ci prova dal limite

Azione insistita di Baldanzi, che serve Paredes: conclusione dal limite dell'area di rigore, che si perde alta sopra la traversa.

21:26

40' - Locatelli spreca da buona posizione

McKennie si invola sulla destra e scodella un bel pallone a centro area: Locatelli svetta da buona posizione, ma spreca tutto, mandando sopra la traversa.

21:23

38' - Dybala pericoloso su punizione

Calcio di punizione pericoloso per la Roma dal limite dell'area di rigore: Dybala calcia con il mancino e sfiora la traversa.

21:16

31' - ROMA-JUVE 1-1: BREMER

La Juventus pareggia con Bremer, che stacca di testa e schiaccia alle spalle di Svilar un bel cross di Chiesa.

21:13

27' - Pellegrini pericoloso

Pellegrini si invola sulla sinistra e dopo essersi accentrato, calcia con il destro a girare: la palla si perde sopra la traversa.

21:09

23' - Ritmi alti

Ritmi alti allo stadio Olimpico di Roma. I giallorossi ancora pericolosi con Lukaku: la Juventus prova a reagire dopo lo svantaggio.

21:01

15' - ROMA-JUVENTUS 1-0: LUKAKU

La Roma sblocca il risultato con Lukaku. L'attaccante giallorosso ribadisce in rete una corta respinta di Gatti dopo un tentativo di Cristante. Roma in vantaggio

20:59

13' - Lukaku sfiora la traversa

Ancora un cross pericoloso di Angelino, che dalla sinistra scodella un bel pallone in mezzo, sul quale si avventa Lukaku: il colpo di testa del centravanti belga si perde sopra la traversa.

20:57

11' - Traversa di Kristensen

La Roma sfiora il vantaggio con Kristensen, che riceve da Angelino e di testa colpisce la traversa.

20:52

7' - Vlahovic sfiora il vantaggio

Grande occasione per la Juventus: Bremer ruba palla al limite dell'area giallorossa e serve Chiesa; assist per Vlahovic, che con il mancino calcia di prima intenzione dal dischetto del rigore. La palla sfiora il palo.

20:50

4' - Ammonito Weah

Primo cartellino giallo della sfida per Weah, che commette fallo su Svilar, chiamato a costruire dal basso dai suoi compagni.

20:49

3' - Primo tentativo per Chiesa

Chiesa riceve palla dal vertice sinistro dell'area di rigore, si accentra e calcia: il pallone si perde sopra la traversa. Primo tentativo della sfida per i bianconeri.

20:45

1' - Si parte

Inizia Roma-Juventus: calcio d'inizio per i bianconeri di Massimiliano Allegri.

20:44

Abbraccio tra De Rossi e Allegri

Saniele De Rossi e Massimiliano Allegri, tecnici di Roma e Juventus, si sono salutati affettuosamente prima del calcio d'inizio della sfida.

20:42

Entrano in campo Roma e Juventus

Roma e Juventus entrano all'interno dello stadio Olimpico di Roma. Tra poco il calcio d'inizio della sfida.

20:37

Fischi per Karsdorp

Fischi per Karsdorp alla lettura delle formazioni. Nessun tipo di reazione invece nei confronti di Abraham. (LEGGI TUTTO...)

20:35

De Rossi: "Una gara che vale più per noi che per loro"

Daniele De Rossi a pochi minuti da Roma-Juventus: "La sconfitta con il Bayer non cambia nulla per il campionato. Dobbiamo resettare e pensare alla gara di oggi. I ragazzi li ho visti bene, nonostante abbiamo lavorato solo due giorni a questa sfida". Sulla stanchezza: "Dobbiamo sopperire alla stanchezza con gli stimoli. Questa gara vale più per noi che per loro. Quando saremo stanchi ci sarà il pubblico a sostenerci". Su Dybala e Baldanzi: "Due gioctaori di tecnica, brillanti, capaci di giocare tra le linee: dovranno dare palla e muoversi, non stare mai fermi e cercare di non dare punti di riferimento alla difesa della Juventus".

20:31

Pjanic: "Ho pianto quando ho lasciato la Roma"

Miralem Pjanic, doppio ex di Roma e Juventus, ricorda un particolare legato alla sua cessione. (LEGGI TUTTO...)

20:30

Giuntoli: "Il 5 maggio per noi juventini è una data speciale"

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, a pochi minuti dall'inizio della sfida dell'Olimpico: "Il 5 maggio per noi juventini è una data speciale ed è sempre un piacere ricordarlo a Roma". Sui rinnovi: "Molti sono andati al di là delle possibilità nel girone d'andata. Nel ritorno siamo andati un pò in difficoltà: ma questo gruppo di ragazzi è da premiare. Rabiot e McKennie? A fine anno ci metteremo a sedere e parleremo del loro futuro". Su Chiesa: "Fa parte del presente. Il futuro? Ogni percorso va deciso insieme e ogni situazione va presa per il bene della Juventus". (LEGGI TUTTO...)

20:23

Weah: "Oggi gara fondamentale. Potrò attaccare"

"E' una partita difficile: dobbiamo essere concentrati mentalmente e fisicamente. Dobbiamo giocare con fiducia e provare a portare a casa i tre punti, che sarebbero importantissimi". Sul suo primo anno alla Juventus: "Ora mi sento bene, voglio provare ad aiutare la squadra a vincere. Cosa dovrò fare oggi? Oggi posso attaccare (ride ndr.), non solo difendere".

20:20

Llorente: "Abbiamo preparato bene la gara, vogliamo vincere"

"Abbiamo l'occasione di lottare per entrare in Champions League e con la nostra gente all'Olimpico, dobbiamo vincere. Cosa è mancato nei big match? Difficile dirlo. Abbiamo fatto un grande lavoro fino ad oggi. Ogni gara è diversa dall'altra e oggi dobbiamo vincere", queste le parole di Llorente prima della sfida con la Juventus.

20:10

Squadre in campo per il riscaldamento

Roma e Juventus in campo per il riscaldamento pre partita

19:46

Juve, la formazione ufficiale

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

19:45

Roma, la formazione ufficiale

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Llorente, N’Dicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, Dybala Allenatore: De Rossi.

19:41

Roma-Juve, arrivati due ex bianconeri

Nicola Amoruso e Mark Iuliano, ex giocatori della Juventus, arrivano all'interno dello stadio Olimpico.