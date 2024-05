Roma, nessuna sanzione per Cristante: il comunicato del giudice sportivo

Il giudice sportivo ha reso note le decisioni dopo l'ultimo turno di Serie A. Nel documento pubblicato dalla Lega non c'è alcun riferimento a un'eventuale squalifica per Bryan Cristante per la presunta espressione blasfema pronunciata in campo durante Roma-Juve. Il centrocampista giallorosso sarà quindi regolarmente a disposizione di Daniele De Rossi per l'importante sfida del Gewiss Stadium contro l'Atalanta: in palio un posto nella prossima Champions. Qui le motivazioni per cui il comportamento non poteva risultare sanzionabile. Prima sanzione invece per Tammy Abraham.