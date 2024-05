Bayer, gaffe clamorosa: snobba la Roma e pubblica le info per la finale

Manca sempre meno alla finale di Europa League in programma il 22 maggio alla Dublin Arena di Dublino. L'appuntamento si avvicina, ma non si conoscono ancora le due squadre che si sfideranno. Eppure il Bayer Leverkusen, rivale della Roma , ha commesso una gaffe social .

La gaffe social del Bayer Leverkusen

Il club tedesco, infatti, aveva pubblicato e poi cancellato un link con tutte le indicazioni sui biglietti per i tifosi in vista della finale. Un errore che in molti hanno notato con il post diventato virale nonostante sia stato poi eliminato. Potere del web: tutto resta.

Il Bayer ha battuto la Roma 2-0 all'Olimpico, ma c'è una gara di ritorno ancora tutta da giocare. Così come resta incerto anche l'esito dell'altra semifinale tra Atalanta e Marsiglia dopo l'1-1 dell'andata.