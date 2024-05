Lesione al flessore per Spinazzola: finita l'avventura a Roma?

Lesione al flessore destro per Leonardo Spinazzola: è questo l'esito degli esami a cui è stato sottoposto il terzino della Roma. Una tegola per la Roma e soprattutto per lui che rischia di salutare, dopo cinque anni, i colori giallorossi, a cui è legatissimo, con la mezzora di Leverkusen visto il contratto in scadenza il 30 giugno. Alla fine della stagione mancano due settimane e tre partite: difficile che riesca a rientrare, a meno che la lesione non guarisca in fretta e Spinazzola faccia in tempo a tornare per l'ultima ad Empoli. Ipotesi, al momento, complicata.