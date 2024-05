Bayer Leverkusen-Roma diretta: segui LIVE la semifinale di Europa League

LEVERKUSEN (Germania) - La Roma tenta l'impresa nella semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen, dopo la sconfitta per 2-0 di una settimana fa nella Capitale. I giallorossi di De Rossi devono fare la partita perfetta per qualificarsi per la finale di Dublino, in programma il 22 maggio.

Clima caldo, anche del punto di vista atmosferico, a Leverkusen: i cancelli della BayArena saranno aperti alle 19. Tanti i tifosi romanisti in attesa nei pressi dello stadio. Numerosi agenti delle forze dell'ordine vigilano che tutto proceda per il meglio.

18:09

La partita sarà trasmessa anche in chiaro

Bayer Leverkusen-Roma sarà trasmessa anche in chiaro su Rai 1.

17:54

La probabile formazione della Roma

Tutti disponibili nella Roma di De Rossi: anche Dybala, che è reduce da un infortunio all'adduttore della coscia sinistra. Gli unici assenti sono Huijsen e Kristensen, che non sono in lista Uefa. Tra i giallorossi, così come tra i tedeschi, non ci sono giocatori diffidati.