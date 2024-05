De Rossi dopo Atalanta-Roma: le interviste in tv e la conferenza stampa

BERGAMO - Dopo la bruciante eliminazione in Europa League, arriva un'altra delusione per la Roma. La squadra di De Rossi cade 2-1 a Bergamo contro l'Atalanta e ora le possibilità di conquistare un posto per la prossima Champions sono sempre più basse per i giallorossi. Ecco le parole di De Rossi al termine della sfida contro i nerazzurri.

De Rossi: "Sulla difesa a tre o a quattro..."

L'allenatore della Roma chiosa: "Nel secondo tempo eravamo con due punte ma la gara alla fine è stata simile. La reazione c’è stata per un rigore abbastanza casuale che ci ha svegliato. Non faccio un discorso di difesa a 3 o a 4, spesso mettiamo un terzino a fare il centrale, ogni tanto costruiamo con il quarto. Credo che questa partita abbia detto poco dal punto di vista tattico”.

De Rossi: "Dobbiamo per forza arrivare sesti"

Il tecnico continua: "Dobbiamo ritrovare le energie perse, ci sono due gare importanti. Dobbiamo per forza arrivare sesti, i ragazzi lo meritano. Non meritiamo certo di arrivare davanti a questa Atalanta, nelle ultime partite è stata tosta per i ragazzi. Ora ci riposeremo e costruiremo qualcosa di più per affrontare questo calcio. Le squadre forti giocano ogni 3 giorni, non possiamo attaccarci alla stanchezza. Loro vanno il doppio, se vogliamo raggiungerli dobbiamo essere più pronti”.

De Rossi: "Poco sostegno a Lukaku"

L'allenatore della Roma spiega: "Mancanza di coraggio? Non è questione di coraggio. Contro l'Atalanta che ti viene a prendere forte è difficile, Quando andavamo in verticale dovevamo andare a sostegno di Lukaku e questo lo abbiamo fatto poche volte nel primo tempo. Con un altro attaccante forse ho pensato che potessimo riuscirci meglio".

De Rossi: "Dovevamo reagire prima"

Il tecnico parla a Dazn: "C’è stata una reazione alla fine, dopo il rigore, però dovevamo reagire prima. Loro sono forti e vanno il doppio rispetto a tanti in Italia e in Europa. Le reazioni mentali esistono, quella spinta dobbiamo trovarla dentro di noi. Non possiamo aspettare un rigore per riaprire la partita. Dopo il primo gol ci siamo sciolti, so che non è facile giocare qui in questo momento, in uno stadio come questo. Abbiamo rischiato di prendere troppi gol e non va bene. Il cambio di passo è stato mentale, abbiamo avuto lo spiraglio per riaprirla anche se non lo meritavamo".

Parla De Rossi, le dichiarazioni dopo Atalanta-Roma

Grande attesa per le parole del tecnico giallorosso al termine della sfida contro i nerazzurri.

Atalanta-Roma finisce 2-1

È appena terminata la sfida tra la squadra di De Rossi e quella di Gasperini. La Roma ha perso 2-1 a Bergamo.

Gewiss Stadium, Bergamo