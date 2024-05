Negli ultimi 20 anni solo Salah e Abraham, alla prima stagione, hanno fatto meglio di lui in campionato: 14 gol Salah, 17 Tammy. Con il gol di stasera al Genoa Romelu Lukaku chiude la sua avventura nella Roma con 13 reti in campionato, 21 complessive: ammonito, era diffidato per cui non giocherà a Empoli. Salvo sorprese, la sua esperienza a Roma terminerà qui, a meno che, solo con la Champions, i Friedkin non decidano di acquistarlo. Difficile, molto difficile.