Lukaku, la foto con la maglia della Roma e il messaggio d'amore criptico

Lukaku e le ultime sul futuro

Intanto Lukaku si prepara a vivere da spettatore l'ultima di campionato della Roma. Contro l'Empoli, infatti, il numero 90 non ci sarà perché squalificato. La sua avventura alla Roma, almeno per quest'anno, si concluderà con ventuno gol stagionali. E il futuro? Da contratto, Lukaku tornerà al Chelsea. Era alla Roma solo in prestito. Solo in caso di qualificazione dei giallorossi in Champions League potrebbe esserci una remota possibilità di conferma.