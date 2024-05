L'Atalanta vince l'Europa League, la Roma fa festa in chiave Champions: cosa succede ora

La festa dell'Atalanta per la vittoria dell'Europa League coinvolge anche lo stato d'animo dei tifosi della Roma. In vista dell'ultima giornata di campionato, infatti, si riaccendono le speranze per i giallorossi di conquistare un posto in Champions League. C'è una sola combinazione possibile per permettere all'Italia di portare sei squadre il prossimo anno nell'Europa dei grandi. Quale? La Roma, attualmente sesta, deve sperare che l'Atalanta (attualmente quinta a 66 punti e con ancora due gare da giocare) concluda il campionato proprio in quinta posizione.