Diretta Atalanta-Bayer Leverkusen: segui la finale di Europa League LIVE

Atalanta e Bayer , per una notte gente di Dublino . Sarà la capitale d'Irlanda a fare da palcoscenico all'ultimo atto dell'Europa League 2023-24: a giocarsi la finale gli uomini di Gasperini e quelli di Xabi Alonso , freschi campioni di Germania e ancora imbattuti in questa stagione. Il Leverkusen , dopo aver eliminato la Roma in semifinale , se la dovrà vedere con la Dea, reduce dalla sconfitta contro la Juve in finale di Coppa Italia . Ma stasera la musica non potrebbe essere più diversa: Gasp recupera Scamacca (squalificato all'Olimpico) ed è pronto per l'appuntamento con la storia: segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal pre al post partita.

18:30

L'Atalanta e il Parma di Malesani

L'Atalanta potrebbe diventare la prima squadra italiana a vincere l’Europa League: in precedenza, il trofeo è stato vinto solo da squadre provenienti da Spagna, Portogallo, Inghilterra o Germania. L'ultimo club italiano a vincere l'allora Coppa Uefa è stato il Parma di Alberto Malesani, che aveva trionfato in finale sul Marsiglia nel 1999 (3-0). Questa sarà la prima finale di una competizione europea per l'Atalanta, diventando l'11ª squadra italiana diversa a raggiungere una finale di questo tipo e la prima a partire dalla Lazio nella Coppa UEFA 1998 (persa 3-0 contro l'Inter). Per la Dea oggi sono 60 anni e 261 giorni dalla prima partita europea giocata nel settembre 1963, l'attesa più lunga per una squadra per giocare la sua prima finale europea, un record che sarà superato la settimana successiva dall'Olympiakos nella finale di Conference League (64 anni, 259 giorni – 1959-2024).

18:15

Atalanta-Bayer Leverkusen, i precedenti

Il Bayern Leverkusen ha affrontato l’Atalanta in due occasioni nelle competizioni europee, con la squadra italiana che ha vinto entrambe le gare degli ottavi di finale di Europa League 2021/22. Solo contro l’Inter (tre sconfitte in tre incontri), il Bayer ha disputato più partite tra le formazioni contro cui ha sempre perso nelle maggiori competizioni europee. Questa sarà l'ottava finale di una grande competizione europea tra una squadra tedesca e una italiana e la prima dalla finale di Champions League nel 2010, vinta 2-0 dall'Inter contro il Bayern Monaco. In Coppa UEFA/Europa League, è la prima dal 1997, quando lo Schalke 04 si impose sull'Inter ai calci di rigore dopo la parità nelle gare di andata e ritorno. Il Bayer Leverkusen ha raggiunto la sua terza finale europea in competizioni UEFA, dopo la doppia finale di Coppa UEFA del 1988 contro l'Espanyol (sconfitta 0-3 all'andata, vittoria 3-0 al ritorno, con il successo finale per la squadra tedesca arrivato ai calci di rigore) e la finale di UEFA Champions League del 2002 contro il Real Madrid (persa 2-1).

18:00

Sofia Goggia scatenata per l'Atalanta

Anche Sofia Goggia stasera seguirà la sua Atalanta con passione: GUARDA IL VIDEO della campionessa di sci che ha fatto esaltare i tifosi bergamaschi.

17:45

Atalanta a Dublino: la fan zone

Tra i tantissimi tifosi dell'Atalanta presenti nella fan zone di Dublino sale l'attesa in vista della finale di stasera contro il Bayer: GUARDA IL VIDEO

17:30

Chi è l'arbitro di Atalanta-Bayer: il precedente con la Roma

È Istvan Kovacs l'arbitro scelto per la finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen. Insieme a lui ci saranno Vasile Florin Marinescu e Mihai Ovidiu Artene, i suoi consueti assistenti di gara. Kovacs, 39enne di Carei (Romania), parteciperà anche agli Europei in Germania in partenza a giugno. I tifosi della Roma si ricordano bene di lui: IL PRECEDENTE

17:15

Atalanta-Bayer, dove vederla in tv

Scopri tutto sulla partita di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen: QUI tutte le info, l'orario e i canali per seguire la finale in tempo reale o in differita.

17:08

Probabili formazioni Atalanta-Bayer Leverkusen

ATALANTA (3-4-3): Musso; Dijmsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; De Ketelaere, Scamacca, Lookman. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Holm, Bakker, Hateboer, Scalvini, Pasalic, Adopo, Touré, Miranchuk. Indisponibili: De Roon, Palomino (fuori lista). Squalificati: -. Diffidati: -. Allenatore: Gasperini.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapié; Stanisic, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Frimpong, Adli, Wirtz. A disposizione: Hradecky, Lomb, Kossounou, Arthur, Hofmann, Andrich, Puerta, Iglesias, Schick, Tella, Boniface, Hlozek. Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -. Allenatore: Xabi Alonso.

Aviva Stadium, Dublino, Irlanda