Mourinho: "Le due finali con la Roma la più grande impresa della mia carriera"

BUCAREST (ROMANIA) - José Mourinho non dimentica la 'sua' Roma. Lo Special One, che domani (sabato 25 maggio) presenzierà in panchina nel match amichevole tra le stelle della Romania del 1994, giunta fino ai quarti di finale del Mondiale statunitense, e il Resto del Mondo. Il tecnico portoghese, intervistato dalla Cnn, ha riavvolto il nastro dei ricordi a tinte giallorosse.