Roma, Lukaku premiato come 'Miglior atleta straniero in Italia'

ROMA - L'attaccante belga della Roma, Romelu Lukaku, è stato premiato come 'Miglior atleta straniero in Italia' dall’Associazione Stampa Estera. L'ex attaccante di Inter e Chelsea ha ricevuto il primo nella giornata di oggi a Trigoria alla presenza del comitato sportivo composto da Dundar Kesapli, Alba Kepi, Elizabeth Missland, Maarten van Aalderen e Baris Seckin per la sua abilità nel fare gol. Lukaku, 13 gol nella stagione di Serie A in corso, ha dichiarato: “Sono felice di ricevere questo premio, ringrazio la stampa straniera per questo riconoscimento”.