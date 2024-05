Roma in Europa League: la lista delle squadre che può incontrare

Europa League, quali squadre può incontrare la Roma

Detto che se la Lazio si qualificasse la Roma potrebbe incontrarla subito, perché già dal girone unico sono previsti gli scontri diretti tra paesi della stessa nazione, i giallorossi, nel corso dei mesi, potrebbero trovare squadre come Manchester United, Tottenham, Eintracht Francoforte (se il Real vincesse la Champions contro il Borussia), il Porto, la Real Sociedad, l'Az Alkmaar, il Lione, l'Athletic Bilbao, l'Hoffenheim e il Nizza. Le altre, in molti casi, dipenderanno dai turni preliminari, al via già l'11 luglio.

Europa League, quando si giocano la nuova fase campionato e gli scontri diretti

L'unico girone a 36 squadre inizierà il 25-26 settembre per terminare il 30 gennaio. Poi via alla fase a eliminazione diretta: spareggi 13 e 20 febbraio, ottavi 6 e 13 marzo, quarti 10 e 17 aprile, semifinali 1 e 8 maggio, finale il 21 maggio.