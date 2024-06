Mancini superstar tra la Roma e l'Azzurro

L a meritocrazia ha un nome e un cognome: Gianluca Mancini. Il difensore della Roma, infatti, è rientrato nella convocazioni per Euro 2024 ufficializzate dal commissario tecnico Luciano Spalletti. Un premio giusto dopo l’annata passata delle parti di Trigoria, dove è risultato decisivo in campo e anche fuori, prendendosi il ruolo di leader dentro lo spogliatoio sia nell’era Mourinho che in quella di De Rossi. I numeri stagionali dicono molto: Mancini, infatti, è stato il secondo giocatore più utilizzato dopo Cristante per minutaggio. Non solo. La duttilità l’ha portato ad essere un pilastro della difesa a tre, della linea a quattro, in più DDR l’ha trasformato nella chiave dell’esperimento della retroguardia a tre e mezzo, allargandolo sulla fascia. Insomma, dove lo metti sta. E ringhia.

CRESCITA. Lo Special One lo aveva definito "bandito" per la sua voglia di vincere anche in trasferta, lontano dalla comfort zone dell’Olimpico. Con De Rossi alla guida della Roma ha aggiustato ancora di più il tiro, trasformando l’esuberanza in qualcosa di più grande: leggi concretezza senza rischi unita alla personalità. Se la Roma è andata a un passo dal sogno Champions, se l’ha accarezzato a piene mani lo deve anche al suo centrale difensivo, capace di farsi sentire pure sotto porta con gli inserimenti e i colpi di testa, la specialità della casa. Del resto, è stato il toscano il protagonista che ha deciso il derby con la Lazio in campionato il 6 aprile, sempre lui ha fatto fuori il Milan nel derby dei quarti di finale di Europa League, timbrando il cartellino sia all’andata che al ritorno. Quello è stato un momento magico.