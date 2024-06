Roma, De Rossi salta le vacanze: ecco il piano per l’estate

Roma, De Rossi rinuncia alle vacanze

E poi questo è il periodo in cui De Rossi, oltre a parlare di mercato e di rinforzi, deve pianificare l’estate di lavoro della squadra. Senza i tanti nazionali impegnati in giro, senza molti dei rinforzi che ne sosterranno il programma di rilancio dalla fine di agosto, uno o più di questi talenti baby possono essergli utili per il raduno a Trigoria, che dovrebbe cominciare il 6 luglio. Sembra una data lontana ma non lo è. E siccome De Rossi aspettava da tanto di NON andare in vacanza, rinuncerà volentieri ai mari più esotici per dedicarsi completamente alla Roma. Si godrà qualche giorno di riposo con la famiglia, ci mancherebbe. Ma non più di una settimana e sempre in zona, ad esempio l’amata Sabaudia. Ovviamente con il telefono sempre acceso, complice una power bank utile a ricaricare la batteria anche in spiaggia, per confrontarsi con la società e con i giocatori. Non è proprio tempo di staccare la spina. Non ce la farebbe. Anche l’interessante lezione di calcio che ha tenuto sabato a Rimini rientra nella logica di un’estate totalmente assorbita dal nuovo lavoro. Mai De Rossi ha cominciato una stagione in panchina. E’ il primo a riconoscere le difficoltà e il fascino di un’avventura nuova.