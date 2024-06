Totti nello spogliatoio della Roma con Ultimo. E la figlia Isabel lo fa commuovere

Francesco Totti, dopo anni, torna all'Olimpico. Nel suo spogliatoio, cioè quello della Roma. Il calcio, però, non c'entra. Lo storico capitano giallorosso era all'Olimpico per il concerto di Ultimo, che conosce da tempo, e prima del live è andato a trovarlo in camerino. Che si trova, appunto, nello spogliatoio della Roma. La foto l'ha pubblicata lo stesso cantante con una didascalia chiarissima: "Il padrone di casa ha detto che è tutto a posto, possiamo cominciare. Roma terza data sold out, arrivo". I tifosi sono impazziti, la foto è diventata immediatamente virale e in tanti hanno scritto: "Il re e il principe di Roma".