Ultimo papà, il bacio al pancione della fidanzata Jacqueline in diretta all'Olimpico

La notizia era nell'aria da qualche settimana, stasera è arrivata la conferma: il cantante Ultimo diventa papà di un maschietto che nascerà in autunno. A confermarlo lo stesso cantante che, in occasione della terza data romana del tour, ha fatto salire sul palco la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo (seconda figlia di Heather Parisi) e ha baciato il pancione davanti a 60mila fan in delirio. Ultimo ha poi chiesto a tutti i fan di illuminare lo stadio e di cantare il ritornello di "Quel filo che ci unisce", la canzone che un paio di anni fa ha dedicato proprio alla fidanzata. Il video dell'annuncio di Ultimo, in genere molto riservato sui suoi sentimenti, è diventato immediatamente virale. Per Ultimo ha serata da ricordare visto che, poco prima del concerto, aveva ricevuto la visita del suo idolo, Francesco Totti.