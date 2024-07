Un tifoso indonesiano della Roma ha deciso di chiamare suo figlio Totti De Rossi , in onore di due leggende del club giallorosso.

Clamoroso dall'Indonesia: un tifoso chiama il figlio Totti De Rossi

Come riportato dallo youtuber Ajay Ravi Menon, un super appassionato della Roma in Indonesia ha deciso di chiamare suo figlio Totti De Rossi. Un bambino che porterà per tutta la vita il nome di due leggende romaniste.